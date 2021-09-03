В Башкирии из-за горения травы эвакуировали жителей деревни

Жителей деревни Галеево Баймакского района попросили временно покинуть свое жилье из-за сильного задымления, возникшего в результате горения травы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, пожар в Баймакском районе начался 2 сентября. На месте работают огнеборцы, сотрудники минлесхоза и волонтеры - всего 147 человек и 23 единицы техники.

Из-за усиления ветра 3 сентября огонь перешел через дорогу Баймак-Сибай. Из-за ухудшения видимости трассу на участке Ира - Магнитогорск с 112 по 128 км временно перекрыли. А ближайший населенный пункт также из-за задымления пришлось эвакуировать.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии, более 20 сотрудников полиции сейчас находятся в деревне Галеево. Они помогли пожарным организовать выезд жителей деревни в Баймак. Некоторые уехали на своем личном транспорте, а девять человек отвезли на автобусе. В МВД сообщили, что имущество граждан будут охранять полицейские посты.

- В тушении задействована тяжелая техника для опашки территории. Тушение поводится с помощью ранцевых огнетушителей и пожарными стволами от пожарных автоцистерн. Определено место отгона скота, - сообщили в МЧС.

Дополнительно в Баймакский район направили второй эшелон аэромобильной группировки и сводный отряд 22 и 11 пожарно-спасательных отрядов - 77 человек. На данный момент площадь пожара составляет 750 га, из них площадь активного горения - 1,5 га.