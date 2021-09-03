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03.09.2021 11:16

В Чувашии определили новых участников "Школы фермера"

Текст: Сергей Кирсанов
Экспертная комиссия определила в Чувашии новых участников образовательного проекта "Школа фермера". К занятиям приступят 20 человек.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Церемония открытия школы прошла в Чувашском государственном аграрном университете в формате телемоста. Участие в ней приняли заместитель министра сельского хозяйства республики Алина Семенова, директор регионального филиала федерального банка-партнера проекта Ирина Письменская и ректор Чувашской ГСХА Андрей Макушев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Среди слушателей как начинающие фермеры, так и уже достаточно опытные предприниматели, которые хотят получить новые знания и повысить квалификацию. Участники представляют Алатырский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский и Ядринский районы.

Как заявила Ирина Письменская, главной целью "школы" является создание в Чувашии новых финансово устойчивых и рентабельных фермерских хозяйств, а также повышение эффективности уже действующих фермеров.

- Фермерство - это то, на чем держится экономика значительной части сельских районов Чувашии. Понятно, что поддержка малого и среднего бизнеса на селе - исключительно важная и значимая для нас задача. Мы не только обучаем слушателей "Школы фермера", но и сопровождаем их на протяжении первых лет работы, - сказала руководитель банка.

"Школа фермера" стала первой в России площадкой, объединившей возможности министерства сельского хозяйства РФ, регионов, аграрных вузов, крупного бизнеса и фермеров в подготовке профессиональных кадров для агропромышленного комплекса.

Направления обучения определены с учетом особенностей каждого региона, рентабельности и возможности начать бизнес. В Чувашии в качестве специализаций выбраны "Современные технологии сыроделия" и "Современные технологии аквакультуры".

- Я считаю, что проект "Школа фермера" может помочь мне лучше просчитать экономику моего бизнеса, понять где имеются резервы для роста и развития. В будущем я планирую расширять объемы выпуска своих сыров. Хочу масштабировать производство, построить камеры для вызревания выдержанных сыров, разрабатывать новые сорта сыра по собственной авторской технологии, - рассказала участник "школы", сыровар Ольга Кошелева.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Теоретическая часть образовательного курса включает в себя занятия на базе Чувашского государственного аграрного университета, которые будут вести преподаватели вуза, эксперты АПК, специалисты банка. Кроме того, своими знаниями поделятся представители крупного бизнеса, амбассадоры фермерства, зарекомендовавшие себя в регионе многолетними историями успеха.

Тем временем в Чувашии засеяли более трети от запланированных площадей озимых зерновых культур. Как сообщила и.о. министра сельского хозяйства республики Алина Семенова, почти завершена и подготовка почвы под посев, а темпы приобретения сельхозорганизациями минеральных удобрений в этом году превышают показатели прошлого.

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