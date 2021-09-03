В Нижнем Новгороде завели дело о похищении девушки, найденной в гараже

Нижегородские следователи завели уголовное дело о похищении 23-летней девушки, которую держали девять дней в гараже. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, девушка познакомилась с похитителем в интернете. Они решили встретиться 24 августа, после чего девушка пропала, перестав выходить на связь. Были организованы ее поиски. 3 августа потерпевшая была найдена живой в подвале гаража, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На допросе потерпевшая рассказала следователям, что во время встречи мужчина, угрожая ей ножом, увез ее в подвал, где держал больше недели. В этот период девушка подвергалась сексуальному насилию.

По данному факту следователи возбудили новое уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы свидетелей.