В Самаре возбудили дело после смерти подозреваемого в изнасиловании девочек

СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело по факту смерти местного жителя, которого подозревали в изнасиловании двух девочек, сообщило ведомство.

Тело мужчины нашли 2 сентября. Оно было закопано в лесу возле поселка Винта в Красноглинском районе Самары. Сообщалось, что он, предположительно, умер от ножевого ранения.

В убийстве подозревается местный житель 1987 года рождения. Назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз, правоохранители ищут очевидцев. Подозреваемого планируют опросить с применением полиграфа.