В школах Оренбуржья открылись новые "Газпром-классы"

Два новых профильных "Газпром-класса" открылись в наступившем учебном году в Оренбуржье. Они будут действовать в школе "Ясень" села им. 9 Января Оренбургского района и школе №3 райцентра Переволоцкий.

Теперь старшеклассники этих школ в течение двух лет смогут углубленно изучать математику, физику химию и информатику. Для них будут проводиться уроки с участием представителей компании "Газпром добыча Оренбург" и преподавателей вузов, олимпиады, конкурсы и другие мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию. Выпускники "Газпром-класса" смогут претендовать на получение высшего образования в профильных вузах в качестве целевых студентов и дальнейшее трудоустройство в компании.

- У нашего предприятия - большие планы на будущее. Мы заинтересованы в персонале, который получит качественное образование, будет способствовать динамичному развитию производства и чтить традиции газодобытчиков, - подчеркнул генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев в ходе беседы со школьниками.

Ребята интересовались перспективами предприятия, газовыми проектами в России и за рубежом, возможностями для самореализации молодежи в коллективе.

Представители Совета молодых ученых и специалистов компании провели первые уроки и пообещали, что такие встречи в "Газпром-классах" станут неотъемлемой частью школьного расписания.

Справка "РГ"

Образовательный проект "Газпром-классы" - это система подготовки кадрового резерва для дочерних обществ и организаций компании "Газпром".

Первый в регионе профильный класс был открыт год назад в школе имени Виктора Черномырдина в селе Черный Отрог Саракташского района. За это время ребята уже добились серьезных успехов. Теперь в Оренбуржье действуют три "Газпром-класса", которые курируют газодобытчики.