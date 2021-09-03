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03.09.2021 13:48
Рубрика: Происшествия

В Удмуртии на заключенного завели дело из-за неуважения ко Дню Победы

Текст: Оксана Ильина

В Верховный суд Удмуртии передали уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Ижевска. Его обвиняют в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СК России по республике.

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Молодой человек уже находится в колонии, и теперь срок его заключения может вырасти еще на три года - это максимальное наказание, предусмотренное частью 3 статьи 354.1 УК РФ "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, совершенное публично", по которой и предъявлено обвинение.

Как следует из материалов дела, в апреле 2021 года в присутствии других осужденных, заключенный публично и неуважительно высказался о Дне Победы, используя при этом нецензурную лексика. По факту началось разбирательство, которое проводил первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Удмуртии. Теперь обвинительное заключение готово и направлено на рассмотрение суда.

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