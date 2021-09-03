Дерматолог рассказал о "ковидной руке" после вакцинации

Новосибирский врач-дерматолог Анастасия Колерова рассказала о неприятном осложнении после вакцинации от коронавируса - так называемой "ковидной руке".

"Ковидная рука" - это появление отечной эритематозной папулы в области инъекции спустя 8 и более дней после вакцинации. Не путать с реакцией в области инъекции, которая появляется в течение нескольких часов, - объяснила Анастасия Колерова.

По словам дерматолога, появление такой папулы считается реакцией гиперчувствительности IV типа. Однако пугаться "ковдиной руки" не стоит. Доктор уверяет, что такой побочный эффект от прививки не несет риска для здоровья и не является противопоказанием к введению второй дозы вакцины.

Врач пояснила, что наиболее частыми побочными реакциями вакцинации со стороны кожи являются эритема, отек в области инъекции в течение нескольких часов после процедуры, крапивница и кореподобные высыпания.