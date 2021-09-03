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03.09.2021 13:25
Рубрика: Власть

Караканский бор станет образцовой моделью в сфере лесных отношений

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В природном парке "Караканский бор" уже обозначены границы и выбран арендатор - оператор управления. С ходом работ по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения ознакомился новосибирский губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Ордынский район, где ведет деятельность "Ордынский лесхоз".
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

- Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу и другим не дает нарушать закон. Важно получить максимальный эффект, в том числе по вовлечению населения и хозяйствующих субъектов. Чтобы ко всем пришло осознание того, что мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, а чтобы изменить отношение к этой уникальной территории. Здесь должно быть два хозяина - арендатор и наш лесхоз, - сказал глава региона.

Фото: Татьяна Кравченко
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В числе имеющихся в бору нарушений Андрей Травников отметил скопление порубочных остатков, создающих риски пожаров и заболеваний растений. Кроме того, губернатор дал указание проверить, откуда пилорамы в соседних селах берут сырье.

- Надо навести порядок в этом направлении и вообще выработать на этом примере образцовую модель в сфере лесных отношений, управления нашими лесными запасами, - призвал Андрей Травников.

В соответствии с планом мероприятий по созданию ООПТ регионального значения - природного парка "Караканский бор", утвержденного распоряжением правительства Новосибирской области от 4 августа 2020 года № 327-рп, были подготовлены материалы обоснования. Они включили предложения администрации Ордынского района и экологической общественности. Для установления на местности границ природного парка осуществлен комиссионный выезд в сентябре 2020 года. Материалы обоснования обсудили в ходе рабочих встреч с представителями научных организаций и экологической общественности из числа членов рабочей группы по развитию ООПТ регионального значения в Новосибирской области.

Всего было подготовлено шесть вариантов предварительного графического описания границ. В результате выработали согласованное решение о создании природного парка на площади около 110 тысяч гектаров. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключило государственные контракты на оказание услуг для обеспечения нужд Новосибирской области, подготовило проект режима "Караканского бора" и его функциональных зон.

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