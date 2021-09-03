Красноярский школьник без прав приехал на уроки на тонированном авто

Инспектор ГИБДД Красноярска, дежуривший возле школы № 144 в микрорайоне Солнечный, остановил для проверки автомобиль ВАЗ-2109 с чрезмерно тонированными стеклами. За рулем находился 17-летний школьник, приехавший на уроки.

Старшеклассник, не имеющий водительских прав, рассказал полицейским, что купил машину в августе за 55 тысяч рублей. Автоинспекторы составили административные материалы о вождении без соответствующих документов и о незаконной тонировке. Школьнику предстоит выплатить два штрафа, сообщили в Госавтоинспекции Красноярска.

Информация о школьнике-водителе передана в отдел по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении к ответственности родителей мальчика.