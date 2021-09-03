Кузбасские театры присоединились к проекту "Пушкинская карта"

1 сентября в Кузбассе стартовал проект "Пушкинская карта". Его инициатором выступил президент РФ.

Благодаря проекту школьники и студенты 14-22 лет смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, выставки в учреждениях культуры. "Пушкинская карта" будет действовать на территории всей страны без ограничений.

Оформить электронную "Пушкинскую карту" можно на портале "Госуслуги" и при регистрации в специальном мобильном приложении "Госуслуги.Культура". Также можно получить карту на физическом носителе, обратившись в отделение Почта Банка.

Номинал карты - 3 тысячи рублей. Средства сгораемые, сумму нужно потратить до конца 2021 года. Деньги на карту перечисляются государством один раз в год и самостоятельно баланс карты пополнить невозможно. Со следующего года на карту будет зачислено уже 5 тысяч рублей.

Использовать средства можно исключительно на билеты в федеральные, региональные, муниципальные и даже частные учреждения культуры, которые присоединились к программе "Пушкинская карта".

В Кемеровской области участниками проекта стали 16 государственных и муниципальных учреждений культуры, в том числе: Кемеровский областной театр драмы, музыкальный театр Кузбасса, Кузбасский государственный краеведческий музей, филармония Кузбасса и театр для детей и молодежи в Кемерове.

По словам директора молодежного театра Григория Забавина, в рамках проекта "Пушкинская карта" будут показаны лучшие спектакли театра, соответствующие задаче повышения культурного уровня молодежи. Обладатели электронной карты увидят такие постановки, как "Папа", "Можно попросить Нину" (по рассказу Кира Булычева), "Белые ночи" (по повести Ф.М. Достоевского) и другие.

Подробная афиша мероприятий доступна на портале "Культура.РФ" и в приложении "Госуслуги.Культура" с 1 сентября. Посмотреть список доступных мероприятий можно на сайтах учреждений культуры, нажав на кнопку "Пушкинская карта".

Материал подготовлен администрацией города Кемерова