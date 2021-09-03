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03.09.2021 11:12
Рубрика: Происшествия

В горах Дагестана произошло землетрясение магнитудой 5,1 баллов

Текст: Николай Грищенко

В горных районах Дагестана произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Подземные толчки ощущались жителями Цунтинского, Ахвахского, Ботлихского и Унцукульского районов.

Фото: Пресс-служба администрации Нюрбинского района Якутии
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Как сообщает пресс-служба МЧС республики, эпицентр сейсмического события находился в пяти километрах от села Бежта и на глубине 20 километров.

"Зарегистрировано сейсмособытие магнитудой- 5,1, балльностью - 4,4, классность - 12,0", сообщили "РГ" в МЧС.

Информация о жертвах и разрушениях в связи с подземными толчками не поступала. В республиканском управлении МЧС создан телефон горячей линии (8722) 39-99-99.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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