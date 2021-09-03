Во Владикавказе скончался известный на Кавказе оператор Михаил Немысский

В столице Северной Осетии сообщили о смерти известного на Северном Кавказе телеоператора Михаила Немысского. Члену Союза кинематографистов России было 76 лет.

Немысский начал работать помощником оператора еще в середине 60-х годов прошлого века. За свою полувековую карьеру он снял десятки художественных и документальных фильмов, среди которых "Кольцо старого шейха", "По следам Карабаира", "Пишите письма", "Снег в сентябре", "Тайна горы Тбау", "Тайна рукописного Корана" и многие другие.

За время своей деятельности оператор снял 12 полнометражных художественных фильмов и больше 200 документальных картин. Достижения Михаила Немысского отмечены множеством наград - он стал заслуженным деятелем искусств Северной Осетии и Дагестана, награжден медалью "Во Славу Осетии", становился лауреатом многочисленных премий и конкурсов.