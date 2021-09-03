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03.09.2021 10:52
Рубрика: Происшествия

Калининградца задержали за сдачу туристам несуществующих квартир

Текст: Светлана Песоцкая

В Калининграде полицейские задержали мошенника, который сдавал туристам вымышленные квартиры по объявлениям в интернете.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 30-летнего подозреваемого оперативники угрозыска задержали в одной из калининградских гостиниц. Как выяснилось, он уже имеет несколько судимостей.

Установлено, что житель областного центра размещал объявления о сдаче квартиры в аренду на популярном интернет-сервисе поиска жилья. Он выдумывал описание квартир и подбирал в Сети соответствующие фотографии.

Со своих будущих жильцов аферист брал залог, не настолько большой, чтобы люди насторожились. После того, как они переводили ему от трех до пяти тысяч рублей, телефон хозяина несуществующего жилья больше не отвечал.

Таким образом пострадали три человека. Уголовные дела возбуждены по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Полиция устанавливает причастность фигуранта к другим аналогичным махинациям.

В полиции призвали граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам. Необходимо сначала посмотреть жилье, пообщаться с собственником, проверить документы, после чего можно подписывать договор аренды и оплачивать въезд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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