В Ленобласти нарушителей ПДД будут выявлять беспилотники

Над дорогами Ленинградской области начали летать полицейские дроны, их главная задача - выявлять нарушителей ПДД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

В частности, беспилотники будут применяться для выявления водителей, выезжающих на полосу встречного движения. В первую очередь дроны станут патрулировать выезды из Петербурга. На этих участках дорог движение традиционно особенно интенсивное.

Фактически беспилотники будут заниматься фиксацией нарушений. В региональном управлении МВД полагают, что использование дронов позволит улучшить дорожную ситуацию в регионе и повысит бдительность водителей, ведь беспилотник может появиться откуда угодно.