В Ленобласти обнаружено 4 тысячи литров контрафактного алкоголя

Цех по производству и маркировке паленого алкоголя был обнаружен сотрудниками полиции в деревне Мяглово Всеволожского района Ленинградской области. Изъято более 4 тысяч литров поддельного алкоголя премиальных марок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подпольный цех находился в одноэтажном деревянном доме. Причем выяснилось, что и сам дом построен нелегально, на земле, принадлежащей муниципалитету.

Внутри дома была обнаружена, как говорится в сообщении, "линия по розливу и маркировке алкогольной продукции, а также тара, этикетки и федеральные специальные марки с признаками подделки". Алкоголь здесь изготавливали под видом премиальных марок водки и виски.

Было задержано четыре рабочих данного нелегального производства. Все они оказались мигрантами в возрасте от 26 до 37 лет. Проживали они в этом же доме.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Устанавливаются лица, организовавшие подпольный цех. Упомянутые рабочие уже привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.