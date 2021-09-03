В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка в Крыму

Крымские полицейские при содействии питерских коллег задержали банковского грабителя. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступник ворвался в помещение банковского отделения в поселке городского типа Орджоникидзе в Феодосии. Внутри в это время находились пожилая посетительница и две сотрудницы банка - операционист и кассир. Угрожая предметом, похожим на пистолет, налетчик закрыл дверь изнутри и забрал из кассы 484 тысячи рублей, 2 тысячи долларов США и 725 евро.

Одна из девушек попыталась оказать сопротивление, однако нападавший сбил ее с ног и скрылся. Вскоре он уехал из Крыма.

Сыщики нашли его в Санкт-Петербурге. В ходе обыска изъяты вещественные доказательства, в том числе муляж боевого пистолета. Преступник рассказал, что похищенные деньги он потратил на погашение многочисленных кредитов.

Выяснилось, что задержанный - гражданин одной из стран ближнего зарубежья, ранее был неоднократно судим на территории своего государства за разбойное нападение и кражи из квартир и домовладений. Налетчик взят под стражу.