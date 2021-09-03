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03.09.2021 13:45
Рубрика: Происшествия

Жительницу Коми вместо отдыха на турецком курорте заперли в подвале

Текст: Вера Черенева
Неудачей закончилась попытка жительницы Ухты отдохнуть на турецком курорте по системе "все включено". Вместо просторного номера в отеле туристку заперли в подвале, сообщает объединенная пресс-служб судов Республики Коми.

Драматичную историю ухтинка рассказала на судебном заседании. Иск она подала к турфирме.

Фото: Из личного архива Бачуриных
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Поездка поначалу складывалась как обычно: туристка купила путевку, в которую было включено проживание в отеле, перелет, а также трансфер из аэропорта до гостиницы. Во время поездки в автобусе в салоне оказался еще один турист, который, как вскоре выяснилось, был болен коронавирусом. Когда женщина стала заселяться в гостиницу, ей отказали. Сотрудники отеля пояснили, что россиянка контактировала с заболевшим COVID-19, поэтому администрация отеля не может поселить туристку в том же секторе, где живут остальные постояльцы.

В итоге ей выделили место в подвальном помещении, которое даже отдаленно не напоминало гостиничный номер. Покинуть подвал путешественница не могла, ей было велено соблюдать самоизоляцию. Через пару дней жительница Коми всеми правдами и неправдами смогла покинуть номер, чтобы самостоятельно сдать ПЦР-тест: он показал отрицательный результат. Но администрация отеля заселять россиянку в гостиницу по-прежнему не соглашалась. Тогда туристка сбежала из гостиницы и уехала из Турции самостоятельно.

Вернувшись в Ухту, путешественница обратилась в суд, требуя вернуть деньги за испорченный отдых. К слову, туроператор часть денег ей вернул - за обратный трансфер и перелет чартерным рейсом в Россию. Но полностью возмещать стоимость путевки отказался.

Ухтинский городской суд не увидел в действиях туроператора нарушений. В Турции, как и по всему миру, сейчас действуют коронавирусные ограничения, и персонал отеля действовал в соответствии с законами своей страны. Туроператор на эту ситуацию повлиять никак не мог, также никто не мог предположить, что в группе окажется турист, у которого подтвердится коронавирус. Так что женщина отправлялась в поездку в это непростое время на свой страх и риск.

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В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Пандемия коронавируса COVID-19

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