Астраханская область планирует полностью газифицироваться в 2025 году

Газификация Астраханской области должна завершиться в 2025 году, что на пять лет короче установленного правительством РФ срока. На завершение работ будет направлено более 20 миллиардов рублей. Вопрос завершения газификации контролирует лично губернатор Игорь Бабушкин.

В настоящее время идет масштабная газификация Харабалинского района. Как сообщает пресс-служба главы региона, голубое топливо пришло впервые в апреле в дома жителей села Вольное и поселка Сероглазово. Также в этом году газ планируется подать в Тамбовку и Ашулук. Это стало возможным после завершения строительства магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" протяжённостью почти 80 километров.

Напомним, в июне был принят закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. В 2022 году запланировано подключение домов в Селитренном и Харабалях.

С приходом природного газа у жителей существенно улучшатся бытовые условия, многие вопросы будут решаться быстрее и проще. Как сообщил главе региона глава Харабалинского района Алексей Штонда, у муниципалитета много планов относительно повышения качества жизни в районе: в текущем году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" началось благоустройство 12 общественных территорий.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" в Харабалинском районе запланировано строительство трех детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса. Районные фермеры в качестве поддержки от государства получили на развитие сельского хозяйства 167 миллионов рублей.