Астраханская область планирует полностью газифицироваться в 2025 году

Новости

Минюст расширил список СМИ-иноагентов 17:40
Полузащитник "Милана" Кастильехо может перейти в ЦСКА 17:39
В Госдуме оценили заявление Киева о "крючке" Минских соглашений 17:36
СМИ: Талибы были вынуждены отступить из Панджшера 17:23
В болгарском Пловдиве тысячи граждан вышли на митинг против чрезвычайных мер 17:21
Парламент Болгарии будет распущен второй раз за год 16:54
В Ростовской области ослаблены антиковидные ограничения 16:51
Мишустин утвердил распределение школьных автобусов и "скорых" между регионами 16:50
Врач объяснила, за что отвечают в организме антитела 16:43
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова рассказала об исполнении нацпроектов 16:40
Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке 16:38
Уничтоженный шредером рисунок Бэнкси выставили на торги за 6 млн фунтов 16:01
В Счетной палате рассказали, куда пойдут дополнительные доходы бюджета 15:47
На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за мины 15:47
В России создадут карты для автопутешественников 15:38
Джабаров: Гарантии Японии о неразмещении ракет США должны быть зафиксированы 15:37
Роспотребнадзор исключил возможность локдауна из-за COVID-19 в России 15:26
От коронавируса умер актер Энрике Молина 15:05
В день рождения Льва Толстого знаменитые гроссмейстеры сыграют в "Ясной Поляне" 15:01
Заявки на льготные кредиты для строительства отелей в ДФО превысили 70 млрд рублей 15:01
Андрей Фурсенко рассказал, каким будет образование в будущем 15:00
В Ленобласти нарушителей ПДД будут выявлять беспилотники 14:57
Наблюдатели из числа гражданских лиц смогут контролировать выборы в воинских подразделениях 14:54
Биометрию внедрят на общественном транспорте к 2024 году 14:41
Умер актер из "Великолепного века" Нусрет Четинел 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 17:05

Астраханская область планирует полностью газифицироваться в 2025 году

Текст: Наталья Коротченко
Газификация Астраханской области должна завершиться в 2025 году, что на пять лет короче установленного правительством РФ срока. На завершение работ будет направлено более 20 миллиардов рублей. Вопрос завершения газификации контролирует лично губернатор Игорь Бабушкин.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

В настоящее время идет масштабная газификация Харабалинского района. Как сообщает пресс-служба главы региона, голубое топливо пришло впервые в апреле в дома жителей села Вольное и поселка Сероглазово. Также в этом году газ планируется подать в Тамбовку и Ашулук. Это стало возможным после завершения строительства магистрального газопровода-отвода "Макат - Северный Кавказ - Хошеутово - Вольное - Харабали" протяжённостью почти 80 километров.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Две новые школы открыли в День знаний в Астрахани

Напомним, в июне был принят закон о бесплатной газификации домов, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов. В 2022 году запланировано подключение домов в Селитренном и Харабалях.

С приходом природного газа у жителей существенно улучшатся бытовые условия, многие вопросы будут решаться быстрее и проще. Как сообщил главе региона глава Харабалинского района Алексей Штонда, у муниципалитета много планов относительно повышения качества жизни в районе: в текущем году в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" началось благоустройство 12 общественных территорий.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Демография" в Харабалинском районе запланировано строительство трех детских садов, физкультурно-оздоровительного комплекса. Районные фермеры в качестве поддержки от государства получили на развитие сельского хозяйства 167 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин оценил возможность проведения Олимпиады во Владивостоке
ЦИК: На онлайн-голосование записались более 1,7 млн россиян
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Сборная России установила рекорд по количеству медалей на Паралимпийских играх