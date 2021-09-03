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03.09.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Курорты Кубани с начала года посетили почти 12,5 млн человек

Текст: Александр Ершов (Краснодар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2121 году курорты Краснодарского края приняли 12 миллионов 430 тысяч туристов. При этом в "высокий" летний сезон туристический поток составил 8,9 миллиона человек, что в полтора раза выше, чем за тот же период 2020 года. Эти цифры в пятницу озвучили в администрации региона.

Фото: Мария Орлова/РГ
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- С начала года к нам приехали 12 миллионов 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница составила всего два процента, отметил губернатор Вениамин Кондратьев, - Видим, что большинство туристов выполнили все условия, которые мы вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. Благодаря этому удалось избежать резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И сохранили курортный сезон.

По данным краевых властей, по главным курортным муниципалитетам турпоток распределился так: Сочи уже посетили почти 4,5 миллиона гостей, Анапа - 2,5 миллиона, Геленджик - около 2,3 миллиона, Туапсинский район - 771 тысячу, Новороссийск - 448 тысяч человек.

Кроме того, 948 тысяч туристов отдохнули на курортах Азовского побережья - в Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Славянском районах. Также гости приезжали в Краснодар, Горячий Ключ, Мостовской, Отрадненский, Северский и Кущевский районы края.

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