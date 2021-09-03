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03.09.2021 23:02
Рубрика: Общество

На Кубани врачи вылечили пациентку в возрасте 103 года с COVID-19

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

В пятницу из ковидного госпиталя была выписана домой 103-летня жительница кубанского приморского города Ейска, которую врачи вылечили от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: iStock
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Женщина, которой удалось преодолеть опаснейший недуг, является сегодня одной из старейших жительниц всего Краснодарского края, в котором сейчас проживает более 6,3 миллиона человек.

Как подчеркнули в министерстве здравоохранения Кубани, люди пожилого возраста сегодня находятся в зоне риска и больше всего подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией. В клинику 103-летняя ейчанка была госпитализирована в августе нынешнего года. Здесь у нее выявили COVID-19, причем с осложнением в двустороннюю пневмонию.

- День и ночь врачи боролись за ее жизнь и здоровье. Благодаря опыту специалистов, слаженной работе всего персонала госпиталя, а также качественной своевременной терапии, пневмонию у пациентки столь почтенного возраста удалось победить, - рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

По данным ведомства, в Краснодарском крае на третье сентября подтверждено 67 тысяч 706 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). За последние сутки - 244.

Заместитель начальника управления организации медицинской помощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев сообщил сегодня на брифинге для журналистов, что в настоящее время "можно констатировать стабилизацию распространения ковида на территории края". За последнюю неделю наибольшее число случаев с COVID-19 зафиксировано в Сочи (368), Краснодаре (305), Лабинском районе (80) и Анапе (77).

А всего за время пандемии в медицинские организации края с подозрением на COVID обратились 345 тысяч 267 человек (из них - 22 тысячи 799 детей).

На сегодняшний день продолжают стационарное лечение с подозрением на COVID-19 - 6131 человек (из них 263 -несовершеннолетние).

Выписано с выздоровлением 49 тысяч 521 пациент, в том числе за последние сутки - 76 человек. С начала пандемии умерло 5 тысяч 332 пациента с коронавирусом. В крае проведено уже около 4,3 миллиона исследований на COVID-19.

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