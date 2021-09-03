Под Ростовом нашли незаконную свалку высотой 8 метров

В Ростовской области у села Большие Салы обнаружена несанкционированная свалка строительного мусора. На незаконном полигоне ТБО, по оценкам специалистов, накопилось порядка 200 тысяч тонн отходов.

В результате образовались навалы мусора площадью более 10 тысяч квадратных метров и высотой до 8 метров.

"Площадь захламления на обнаруженной свалке составляет один гектар и сопоставима с 1,5 футбольными полями стадиона "Ростов-Арена", - отмечают в отделе экологического контроля ГК "Чистый город".

Незаконной мусорной свалкой заинтересовались сотрудники прокуратуры Ростовской области и Минприроды региона.

"Инспекторы минприроды выехали на место и зафиксировали несанкционированное размещение отходов. Будет проведено административное расследование, и виновных привлекут к ответственности", - сообщили "РГ" в ведомстве.