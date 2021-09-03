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03.09.2021 15:20
Рубрика: Общество

В Крыму учителям предложили профсоюзный кешбэк за отдых

Текст: Илья Изотов

Учителям Республики Крым предложили поучаствовать в программе оздоровления и получить профсоюзный кешбэк за путевки в санатории. На 5000 рублей может претендовать член профсоюза педработников, на 3000 - его ребенок. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" рассказала председатель Крымской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Екатерина Волкова.

Фото: Илья Изотов
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- Каждому, кто самостоятельно приобретет путевку - не обязательно именно в тот санаторий, с которым заключен договор у профсоюза - возвращается кешбэк, - пояснила Волкова. - Для этого достаточно предоставить в профсоюзную организацию квитанцию об оплате путевки.

Параллельно в республике действует программа оздоровления учителей, благодаря которой они могут купить более дешевые путевки в пансионаты.

- Если один из пансионатов продает путевки по 2800-3200 рублей за сутки, то нам - за 1700 рублей, - пояснила Волкова. - Самая дорогая в этом году стоила 1800 рублей с трехразовым питанием. 1700, или 40 процентов от этой суммы, платит профсоюз, а 60 сам член профсоюза, независимо от занимаемой должности. С сентября стоимость уменьшится - до 1500 рублей в сутки.

Есть для педагогов и другие льготные программы, например, "Бархатный сезон для бархатного возраста" для вышедших на пенсию педагогов или "Человек славен трудом" для вспомогательного и технического персонала образовательных учреждений. Подробности участия в этих программах можно узнать в своем профсоюзе.

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