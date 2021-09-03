В Ростове на базе ЕДДС-112 создадут единое информационное пространство

В Ростове-на-Дону на основе системы ЕДДС-112 планируется создать единое информационное пространство, объединяющее диспетчерские службы потенциально опасных объектов и организаций города. Это сократит время реагирования спасателей для оказания помощи жителям донского мегаполиса.

- За последние два года количество звонков на телефон 112 увеличилось в разы. За восемь месяцев нынешнего года зарегистрировано свыше 600 тысяч обращений. Сотрудники поисково-спасательной службы Ростова-на-Дону более 2500 раз, спасено более 600 человек, - сообщил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону Андрей Лункин.

Необходимо отметить, что система ЕДДС была создана 2 сентября 1996 года. Первоначально на телефон "060" поступало только 100 обращений в сутки, сейчас от 2000 до 4500 звонков. При нормативе реагирования 75 секунд на сообщение о чрезвычайном происшествии ростовские диспетчера укладываются в 60 секунд.

- Ежегодно на содержание и развитие ЕДДС города выделяется более 25 миллионов рублей. Администрация проводит планомерную работу по совершенствованию взаимодействия между ЕДДС и районами. Теперь и управления по ЖКХ подключены к системе, а с января 2022 года начнут оперативно реагировать на поступающие сигналы. Четкая и слаженная работа всех структурных подразделений - залог спокойствия и безопасности ростовчан, - прокомментировал глава администрации города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова-на-Дону делают все возможное для дальнейшего развития ЕДДС и оснащает службу 112 современными автоматизированными системами, аппаратурой связи, техникой и другим оборудованием.