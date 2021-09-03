В Ростовской области ослаблены антиковидные ограничения

В Ростовской области ослаблены антикововидные ограничения. С 6 сентября в медицинских учреждениях региона возобновляется оказание плановой медпомощи, можно также свободно посещать поликлиники и амбулатории. Разрешается работа заведений общепита, развлечения и досуга в торгово-развлекательных центрах.

Соответствующее постановление подписал глава региона Василий Голубев.

Новый документ также отменяет обязательства для донских работодателей перевести 30 процентов сотрудников на дистанционный формат - кроме лиц старше 65 лет, а также работников с хроническими заболеваниями.

Внесены также изменения в порядок проведения культурных мероприятий и спортивных соревнований. До 50 процентов разрешено увеличить заполняемость залов в кинотеатрах и театрах. Отдельные решения приняты по стадиону "Ростов Арене", где разрешено заполнять трибуны до 25 процентов.

При этом будут сохраняться санитарные ограничения. Например, при посещении кафе и ресторанов нужно будет предъявить QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или документ о перенесенном в течение предшествующего полугода заболевании COVID-19. Можно показать справку о том, что прививка не была сделана по медицинским противопоказаниям. Сохраняются также нормы социального дистанцирования и масочный режим в общественном транспорте.

За последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 477 человек и превысило 125 тысяч жителей региона. Коэффициент распространения инфекции - 0,99. С начала пандемии жертвами COVID-19 на Дону стал 6071 человек.