В Севастополе проверят жалобы о насилии к воспитанникам детдома

Прокуратура Севастополя начала проверку в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Наш дом". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуру поступила жалоба сотрудников службы охраны детского дома, которые сообщили, что руководство и персонал учреждения уносят с собой продукты, предназначенные для питания детей, а воспитатели применяют физическую силу к подопечным. Свое обращение они также передали журналистам.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при организации питания и обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников учреждения, а также исполнения трудового законодательства. Кроме того, будет проверена информация о применении к воспитанникам насилия, - рассказала старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Правительство Севастополя также начало проверку в детдоме. Ее проводит городской департамент труда и социальной защиты, в ведении которого находится учреждение.

Как сообщили в пресс-службе правительства, сегодня центр "Наш дом" посетили вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин, уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская и председатель комитета Заксобрания Севастополя по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова. Ситуация находится на личном контроле губернатора Михаила Развожаева.

- Я попросила медицинских работников показатьзаписи на предмет ударов, синяков, которые должны быть в книге посещения медицинского пункта, - рассказала детский омбудсмен. - В дальнейшем сотрудники прокуратуры допросят всех детей в присутствии социального работника.

По словам Кулагина, если нарушения в детдоме подтвердятся, то будут приняты кадровые решения.