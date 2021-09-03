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03.09.2021 10:34
Рубрика: Общество

Эпидемиолог спрогнозировал высокий рост заболеваемости гриппом на Урале

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге началась прививочная кампания против гриппа. Когда можно сделать укол и какие штаммы заболевания вероятно будут действовать, рассказал сегодня на брифинге главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По данным ВОЗ и Роспотребнадзора в этом году прогнозируется заболеваемость штаммами H1N1 пандемический, H3N2 и двумя типами вируса B, новых не ожидаются. По словам врача, в августе в городе уже зарегистрировано два случая гриппа типа H3N2 у детей. Это может говорить о том, что не исключена заболеваемость гриппом на достаточно высоком уровне.

- Если в том году было мало случаев, то в этом вероятен высокий рост заболеваемости и тяжелые последствия. Возможна и микст-инфекция, в этом случае тяжесть заболевания может быть серьезной, - пояснил Харитонов, отметив при этом, что по сравнению с прошлым годом растет количество привитых от коронавируса и переболевших, за счет этого появляется иммунный барьер.

В регион поступило уже 1,3 миллиона доз вакцины от гриппа, но платной пока нет, она появится не раньше 15 сентября. Ее стоимость будет в районе 300-400 рублей. По поставкам импортных препаратов информации нет. Льготная вакцина положена детям, медработникам, педагогам, работникам транспорта, коммунальной сферы, студентам, призывникам, пожилым людям.

Как отметил главный эпидемиолог, производители всех вакцин готовят их одинаково - от одного и того же набора штаммов. Поэтому их эффективность будет на одном и том же уровне. При этом сделать прививку лучше как можно раньше, позже может не выработаться иммунный ответ.

Кстати, есть договоренность с медицинскими учреждениями по поводу вакцинации от гриппа в торговых центрах. Она начнется уже на следующей неделе. От коронавируса медики в магазинах также проложат вакцинировать.

Как отметил эпидемиолог, активность горожан спала, больших очередей за прививкой от COVID-19 нет: удачное время для тех, кто хотел пойти, но боялся длительного ожидания. Однако, сделать сразу укол и от гриппа и коронавируса не получится - между ними должен пройти хотя бы месяц.

- Переболевшим COVID-19 прививку от гриппа нужно делать обязательно, - подчеркнул доктор.

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