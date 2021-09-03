Ураганный ветер повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге

Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным агентства, инцидент произошел в корпусе, расположенном на проспекте Ленина, 51. Руководство университета в курсе происшествия, к зданию направлена ремонтная бригада. Территорию вокруг корпуса оцепили сотрудники управления безопасности.

Ранее региональное МЧС предупредило о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду, ожидающихся на территории области. Жителям рекомендовано было отказаться от загородных поездок и турпоходов, а также избегать нахождения у стен домов.

Очевидцы в соцсетях сообщают об упавших деревьях и перевернутых остановках. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мощные порывы ветра проносятся по дворам, сметая заборы и мелкий мусор. Сообщается также о пострадавших в результате падения деревьев, однако официальных подтверждении данной информации пока нет.