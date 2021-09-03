В Челябинске опровергли информацию об ограничении продажи алкоголя

Новости

В Воронеже началось рассмотрение первого в РФ дела о договорном матче 13:11
Оперштаб: В Москве выявлено 1633 новых случая COVID-19 13:02
Путин заявил о сокращении темпов выезда людей с Дальнего Востока 12:58
Путин заявил, что Россия не заинтересована в дезинтеграции Афганистана 12:57
Видео: врач певицы МакSим впервые рассказал, как она вышла из комы 12:43
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь 12:42
Кибербезопасность может войти в школьные курсы ОБЖ и технологии 12:40
Путин назвал катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода войск США 12:27
Comedy Club начнет производить шоу для телеканала "Россия 1" 12:23
Путин заявил о политизации темы "зеленых технологий" 12:10
Путин заявил о расчетах на полное восстановление отношений с Украиной 12:08
Путин ответил на вопрос про поправившего его школьника 12:02
Ракета Firefly Alpha была уничтожена американскими военными 11:52
Раскрыты характеристики новых Apple Watch 11:50
Путин рассказал, что Лавров и Шойгу сами примут решение, идти ли в Госдуму 11:48
Более 45 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 11:45
Путин: Мы никого не будем ограничивать в использовании Севморпути 11:38
В Петербурге заметно упало число ипотечных сделок 11:38
На Дальнем Востоке могут появиться центры по производству "зеленого" водорода 11:31
Талибы опровергли сообщения о формировании правительства Афганистана 11:30
Дальневосточные порты ждет реновация 11:28
Названы вакансии с зарплатами до 500 тысяч рублей 11:22
Михаил Шуфутинский рассказал о своих чувствах к песне "3 сентября" 11:20
Матвиенко: Необходим глобальный антитеррористический фронт 11:17
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 12:29
Рубрика: Власть

В Челябинске опровергли информацию об ограничении продажи алкоголя

Текст: Михаил Пинкус

Ограничений на ночную торговлю алкоголем в ресторанах и барах Челябинска вводиться не будет. Правительством региона такая идея не рассматривалась, сообщил в пятницу вице-губернатор области Сергей Сушков.

Спрос на энергетики растет вместе с продажами слабого алкоголя

Поводом для этого заявления стала информация о том, что общественный совет полицейского главка региона выступил за ограничение ночной торговли в ресторанах и барах центра города. В частности, в заведениях пешеходной части улицы Кирова. Однако идея ограничить время продажи спиртного на гостевых маршрутах правительством региона не рассматривалась и рассматриваться не будет, отметил вице-губернатор.

- 171 Федеральным законом нам запрещено изменять время торговли алкоголем в учреждениях общепита, - пояснил Сушков. - Мы имеем право устанавливать время и ограничивать его продажу только в местах розничной торговли. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что сфера услуг и так с большими усилиями восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Лишать ее существенной доли дохода может быть рискованно для экономики. В этой истории должна быть поставлена точка, и не стоит ее дальше развивать.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Алкоголь и табак

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу
Заявку на подключение к газу можно будет подать через портал госуслуг
Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов
В РПФИ назвали сроки взаимного признания вакцин между странами
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией