В Челябинске опровергли информацию об ограничении продажи алкоголя

Ограничений на ночную торговлю алкоголем в ресторанах и барах Челябинска вводиться не будет. Правительством региона такая идея не рассматривалась, сообщил в пятницу вице-губернатор области Сергей Сушков.

Поводом для этого заявления стала информация о том, что общественный совет полицейского главка региона выступил за ограничение ночной торговли в ресторанах и барах центра города. В частности, в заведениях пешеходной части улицы Кирова. Однако идея ограничить время продажи спиртного на гостевых маршрутах правительством региона не рассматривалась и рассматриваться не будет, отметил вице-губернатор.

- 171 Федеральным законом нам запрещено изменять время торговли алкоголем в учреждениях общепита, - пояснил Сушков. - Мы имеем право устанавливать время и ограничивать его продажу только в местах розничной торговли. Кроме того, мы прекрасно понимаем, что сфера услуг и так с большими усилиями восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Лишать ее существенной доли дохода может быть рискованно для экономики. В этой истории должна быть поставлена точка, и не стоит ее дальше развивать.