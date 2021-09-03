В Екатеринбурге ищут свидетельницу убийства

Следственный комитет Свердловской области разыскивает женщину, которая может знать подробности убийства мужчины на улице Алтайской ночью второго июня.

Незнакомка попала в объектив камер наружного наблюдения: в 2.41 она шла от остановки "Сосновый бор" вдоль дома № 66, заметила в кустах сильно избитого, но еще живого мужчину, и оказала ему помощь.

"Она довольно долго беседовала с потерпевшим, и не исключается, что он мог ей рассказать об обстоятельствах случившегося", - пояснил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, подчеркнув, что подозреваемый в деле уже есть (это другой мужчина), но женщина может быть важным свидетелем.

На вид ей 50-60 лет, рост около 167 сантиметров, короткие светлые волосы. В тот день она была одета в темную куртку с надписью на спине и темные брюки.

"Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении СК.

О фигуранте по данному делу известно следующее: это местный житель 1983 года рождения, трудится грузчиком. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).