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03.09.2021 07:32
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге ищут свидетельницу убийства

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет Свердловской области разыскивает женщину, которая может знать подробности убийства мужчины на улице Алтайской ночью второго июня.

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
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Незнакомка попала в объектив камер наружного наблюдения: в 2.41 она шла от остановки "Сосновый бор" вдоль дома № 66, заметила в кустах сильно избитого, но еще живого мужчину, и оказала ему помощь.

"Она довольно долго беседовала с потерпевшим, и не исключается, что он мог ей рассказать об обстоятельствах случившегося", - пояснил пресс-секретарь ведомства Александр Шульга, подчеркнув, что подозреваемый в деле уже есть (это другой мужчина), но женщина может быть важным свидетелем.

На вид ей 50-60 лет, рост около 167 сантиметров, короткие светлые волосы. В тот день она была одета в темную куртку с надписью на спине и темные брюки.

"Конфиденциальность гарантируется", - говорится в сообщении СК.

О фигуранте по данному делу известно следующее: это местный житель 1983 года рождения, трудится грузчиком. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

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