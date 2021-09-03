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03.09.2021 23:36
Рубрика: В мире

Рейтинг доверия к Байдену снизился до рекордно низкой отметки в 44 процента

Текст: Максим Макарычев
Рейтинг одобрения действий президента Байдена упал до рекордно низкого уровня в 44 процента.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Опрос 1605 взрослых американцев проводился с 30 августа по 1 сентября, сразу после того, как террорист-смертник убил 13 американских солдат и десятки афганцев за пределами главного аэропорта страны во время эвакуации иностранных и афганских граждан. Данные показывает, что общественное мнение в отношении Байдена и ухода американцев претерпело значительные изменения со времени предыдущего опроса Yahoo News / YouGov, который проводился после того, как талибы (группировка запрещена в РФ) взяли под контроль Кабул 15 августа.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/
Почему Байден подписал указ о рассекречивании документов 11 сентября

49 процента американцев не одобряют деятельность Байдена на посту президента. Это самый низкий рейтинг доверия нынешнему главе Белого дома в схожем опросе с момента его вступления в должность, и впервые больше американцев не одобрили его работу, чем высказали ему поддержку.

Две недели назад 47 процентов американцев одобрили деятельность Байдена на посту президента, а 46 процентов не одобрили. При этом на семь процентных пунктов выросло неодобрение его подхода к внешней политике по сравнению с двумя неделями ранее.

Между тем

Почти схожие данные были зафиксированы и в последнем опросе ABC News / Washington Post на фоне широкого неодобрения действий Байдена по выводу войск США из Афганистана. Только 36 процентов американцев считают, что война в Афганистане был необходимой, 77 процентов поддержали вывод войск, камнем преткновения является то, как Байден справился с этим: 60 процентов не одобряют его действия во время эвакуации американских граждан.

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