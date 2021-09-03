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03.09.2021 14:07
Рубрика: Общество

РФПИ: Только шесть стран обладают технологиями массового производства вакцин от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мире существует только шесть стран, которые располагают технологиями массового производства вакцин от коронавируса, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на II Форуме "Новое Знание". Россия входит в их число.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Отметив важность создания вакцины от коронавируса, Дмитриев подчеркнул: "Только шесть стран в мире обладают массовыми вакцинными технологиями, такими как (производство - прим.) "Спутника". Мы очень рады тому, что мы сумели выбрать как объект инвестиций вакцину "Спутник", - отметил Кирилл Дмитриев, отметив, что даже ядерными технологиями владеют 8-9 стран.

По словам Кирилла Дмитриева, когда началась пандемия, РФПИ быстро оценил масштаб угрозы и почти полностью переключился на борьбу с COVID-19. Было принято решение сконцентрироваться на трех направлениях: диагностика (возможности массового тестирования), разработка лекарств и создание вакцины.

Ранее Дмитриев сообщил, что РФПИ инвестировал в разработки по всем этим направлениям 22 млрд рублей.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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