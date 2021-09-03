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03.09.2021 15:28
Рубрика: Общество

Роман Романенко прокомментировал проект "Космический всеобуч"

Текст: Анна Полтавцева

В России стартовали образовательные проекты "Космический всеобуч" и Chief Space Officer, инициированные центром космических технологий "Арктурус" федерального НИИ "Спецвузавтоматика". Их представили на VI Восточном экономическом форуме.

Фото: Иван Степанов
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"К сожалению, некоторый период тема космоса у нас была, можно сказать, предана забвению, не было широкого информирования граждан о том, как развивается космическая отрасль, не велась работа по популяризации профессий, связанных с полетами. А было б здорово вернуть то время, когда все дети мечтали стать космонавтами, а все взрослые буквально следили за новостями о событиях в космосе", - поделился Роман Романенко.

Он отметил, что "Космический всеобуч" - прекрасная возможность для любого желающего вне зависимости от возраста "подтянуть" свои знания по теме космоса. А образовательный курс Chief Space Officer направлен уже на более узкую категорию слушателей - на специалистов в сфере цифровизации и технологий, и представляет собой программу дополнительного профессионального образования.

"Нашей стране сейчас очень необходимы различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, погрузить участников в исследования. Ведь отрасль космических технологий - самая прогрессивная, стоящая в авангарде всех других сфер: электроники, промышленности, цифровых систем", - считает Герой России.

Каждый участник "Космического всеобуча" должен будет пройти десять вопросов разной степени сложности. После тестирования участникам выдадут PDF-сертификат с оценкой, а особо отличившиеся получат бонусы, среди которых бесплатный образовательный курс по космическим технологиям Chief Space Officer. Его прохождение предполагает выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца. Кроме того, в рамках проектов предусмотрен ряд онлайн-лекций и встреч с экспертами отрасли.

Общество Космос

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