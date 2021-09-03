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Рубрика: Происшествия

Росгвардия проведет Всероссийскую акцию "Вместе против террора" 3 сентября

Текст: Михаил Фалалеев
В День солидарности в борьбе с терроризмом Росгвардия проводит ежегодную Всероссийскую информационно-просветительскую акцию "Вместе против террора".

Росгвардия совместно с коллегами из других ведомств активно участвует в борьбе с терроризмом. Бойцы Росгвардии обеспечивают силовое сопровождение оперативно-розыскных мероприятий, ликвидируют тайников с оружием и боеприпасами, ведут инженерную разведку автомобильных и железнодорожных маршрутов.

Спецназ Росгвардии отработал схему уничтожения террористов

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что за последние пять лет с участием росгвардейцев изъято свыше 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ.

С 2016 по 2021 года Объединенной группировкой войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона проведено свыше 4 тысяч специальных операций, в ходе которых ликвидировано 250 боевиков, обнаружено и уничтожено 29 баз подготовки террористов, 193 стоянки боевиков и 517 схронов.

Налажен интенсивный обмен опытом с антитеррористическими подразделениями других государств. Так, представители сил специального назначения Росгвардии неоднократно выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан, где отрабатывали вопросы антитеррористической подготовки.

Совместно с взаимодействующими ведомствами регулярно проводятся учения антитеррористической направленности, отрабатывается применение подразделений и воинских частей при угрозе террористических актов в охраняемых ЗАТО и на важных государственных объектах.

Росгвардейцы активно работают с молодежью.

Так, бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области провели для воспитанников кадетского класса подшефной школы № 37 Белгорода профилактические занятия по антитеррористической безопасности. Они напомнили ребятам о действиях при обнаружении подозрительных предметов и рассказали о подвиге своего боевого товарища Героя России Вячеслава Воробьева.

Военнослужащие кемеровского отряда специального назначения "Кузбасс" Уральского округа войск национальной гвардии организовали для юных воспитанников молодежного движения "Гвардейская смена" ознакомительную экскурсию по расположению отряда, в ходе которой рассказали о героических страницах истории войск правопорядка, научили основам военного дела.

Росгвардейцы спасли летом 29 детей

Для учеников старших классов калининградской школы № 4 сотрудники Росгвардии провели профилактическое занятие по соблюдению мер предосторожности при нахождении в общественных местах и местах массового скопления людей.

В Тюмени состоялась тематическая встреча ветеранов боевых действий из подразделений регионального управления Росгвардии с учащимися гимназии № 16.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике навестили родных и близких своего коллеги Артура Мисостова, погибшего при отражении нападения членов незаконных вооруженных бандформирований на Нальчик в 2005 году.

Подобные мероприятия с участием представителей ведомства проходят в эти дни во многих городах нашей страны от Севастополя до Южно-Сахалинска.

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