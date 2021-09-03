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03.09.2021 14:59
Рубрика: Экономика

Росимущество готово обсуждать идею передачи конфиската малоимущим

Текст: Ольга Игнатова
Росимущество готово к проработке вопроса передачи малоимущим гражданам невостребованного конфискованного имущества.

"Росимущество направило в адрес руководителя исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" письмо от 12.08.2021, в котором​ выразило готовность к дальнейшей проработке и обсуждению в рамках планируемого экспертного совещания соответствующих вопросов совместно с ФТС России и Минфином России как органом, осуществляющим координацию деятельности ФТС России и Росимущества, а также осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере таможенного дела, поскольку имеются особенности нормативно-правового регулирования распоряжения задержанными таможенными органами товарами и конфискованным​ имуществом. Информация о дате, времени и месте проведения совещания в Росимущество до настоящего времени не поступала",- пояснили "Российской газете " в Росимуществе.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
В России появится единый сайт для продажи конфискованных товаров

Ранее газета "Известия" сообщила, что в начале августа Народный фронт обратился в Росимущество с предложением передавать малоимущим гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода. При этом речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации. Распределять такие товары среди нуждающихся могли бы благотворительные организации.

Экономика Товары и цены Правительство Минфин Росимущество

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