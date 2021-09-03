Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение о блокировке шести нарушающих российское законодательство VPN-сервисов: Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что использование сервисов обхода блокировок приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.

"Для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы "белые списки" для предотвращения их блокировки", - считают в ведомстве.

Представитель Роскомнадзора рассказал, что блокировка данных VPN-сервисов никак не сказалась на работе отраслевых организаций, которые их используют. "Представлены более 100 ip-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа", - подчеркнул он.

Ранее Роскомнадзор ограничил работу других VPN-сервисов - VyprVPN и OperaVPN, которые также нарушали российское законодательство.