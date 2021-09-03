Голикова: Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова выразила уверенность в том, что осенью Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом она сказала в ходе марафона "Новое знание".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Голикову, для его достижения в стране необходимо привить 90 млн человек.

В рамках марафона "Новое знание" вице-премьер Татьяна Голикова дала интервью на тему "Новые "мы". Как изменился мир в эпоху глобальных вызовов?".

В пятницу, 3 сентября, завершающий день марафона, который начался 1 сентября. В этот раз он проходит в 6 городах, в нем принимают участие 150 спикеров.