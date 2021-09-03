Российские ученые разработали новые быстроразлагаемые упаковки

Ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова предложили на замену обычным упаковкам быстроразлагаемые. Материал для них создан из биокомпозита, стоимость которого сравнима со стоимостью обычного полиэтилена. Об этом университет сообщает в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что внедрение быстро разлагаемой упаковки станет одним из этапов по переходу к экономике замкнутого цикла. Соглашение об этом с Российским экологическим оператором университет заключил в рамках Восточного экономического форума.

"Сегодня общий объем рынка гибкой упаковки составляет примерно 450 тысяч тонн в натуральном выражении или около 140 млрд рублей - в денежном выражении. Очевидно, что он может вырасти еще на 40-50%", - сказал ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Лобанов.

Университет также обязуется разработать образовательные программы бакалавриата и магистратуры по экономике замкнутого цикла, провести научно-исследовательские работы, оказать содействие в апробации и внедрении новых технологий. В их числе - новые подходы к извлечению металлов из металлургических отходов. Инновация заключается в снижении температуры восстановления оксида алюминия при переработке металлургических отходов. Предлагаемое решение позволит улучшить современные технологии восстановления металлов, и в итоге поможет сократить объемы отходов, повысить эффективность обращения с промышленными отходами.