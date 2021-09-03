Штрафы за уличные кулачные бои предложено повысить

В Госдуме отреагировали на участившиеся драки среди мигрантов. И сделали это свойственным парламентариям образом - разработкой законодательной инициативы.

Как сообщили СМИ со ссылкой на зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, штраф за драки планируется повысить до 5 тысяч рублей. По его словам, уже готовятся поправки в закон, ужесточающие наказание за правонарушение по статье 20.1, часть 1 КоАП РФ "мелкое хулиганство".

По мнению автора инициативы, повышение суммы штрафа до 5 тысяч рублей (с нынешних 500-1000 руб. - Прим. "РГ") станет сдерживающим фактором, поскольку для иностранных работников это крупная сумма.

Впрочем, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что минюст в настоящее время готовит новый проект КоАП. "Поэтому всех коллег, которые хотят что-то изменить, мы просим туда отправлять все свои предложения", - отметил он. И добавил, что отдельные законопроекты по повышению штрафов рассматриваться в первоочередном порядке не будут.

Напомним, в минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в последние месяцы зафиксирован ряд серьезных правонарушений с участием мигрантов. "Полиция провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну", - написал Собянин в своем блоге.

Одна из массовых драк произошла ночью 13 июля у столичного метро "Кузьминки".