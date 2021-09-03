Слуцкий: Россия не обязана отчитываться о военных учениях перед НАТО

Россия не должна отчитываться перед НАТО о проводимых военных учениях. Об этом заявил в Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так он прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга раскрыть подробности учений "Запад-2021". "Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор", - отметил Слуцкий.

По его словам, при такой тональности Россия "точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем ПРО в Польше, а также периодическую переброску войск США в страны, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ".

Практические действия войск развернутся с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти полигонах в Беларуси. В совместных стратегических учениях "Запад-2021" примут участие солдаты и офицеры России, Беларуси, а также представители ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.