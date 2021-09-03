На ВЭФ-2021 подписали "зеленое соглашение" по формированию информационной повестки, направленной на защиту окружающей среды

3 сентября на Восточном экономическом форуме-2021 "Российский экологический оператор" и "Русская Медиагруппа" подписали "зеленое соглашение" о сотрудничестве в сфере популяризации идей экологии и защиты окружающей среды. Подписи на документе поставили генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев и управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.

Увеличение доли населения Российской Федерации, осуществляющего раздельный сбор отходов - главная цель "зеленого соглашения". Основными направлениями сотрудничества, закрепленными в нем, стали популяризация идей рационального использования природных ресурсов, участие в природоохранных и волонтерских акциях, продвижение бережного отношения к природе, формирование экологической культуры, проведение проектов по экологическому образованию.

Стороны договорились прилагать совместные усилия в направлении минимизации негативного воздействия на окружающую среду, развивать модель ответственного и разумного потребления и распространять идеи защиты окружающей среды среди молодежи.

"Аудиторный охват радиостанций и телеканала "Русской Медиагруппы" вместе с компетенциями, которые существуют у "Российского экологического оператора", дают залог того, что мы можем существенным образом повлиять на общественное мнение в части формирования новой экологической культуры", - прокомментировал подписание "зеленого соглашения" управляющий директор "Русской Медиагруппы" Дмитрий Медников.