Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют 7 млн рублей

Пользователи мобильного приложения "Честный ЗНАК" смогут принять участие в розыгрыше денежных призов. Чтобы принять участие в акции необходимо скачать приложение и отсканировать 10 DataMatrix-кодов маркировки молочной продукции или других товаров.

В ходе акции будут определены три победителя. Приз за первое место составит 1,2 миллиона рублей, за второе - 180 тысяч рублей, за третье - 90 тысяч рублей.

Кроме того, среди самых активных пользователей еженедельно будут разыгрываться денежные призы в размере 1000, 3000 и 4000 рублей. Для участия в розыгрыше необходимо отсканировать 10, 15 или 20 кодов маркировки в неделю и поделиться фото в соцсетях.

Акция приурочена к началу второго этапа маркировки молочной продукции и продлится до 11 октября.

"Сейчас приложением пользуются уже более четырех миллионов граждан. Они проверили более 55 миллионов товаров. Поданы десятки тысяч жалоб на выявленные нелегальные товары. Маркировка позволяет людям самим начать влиять на то, что им продают", - заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.