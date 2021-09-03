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03.09.2021 19:07
Рубрика: В мире

США планируют выплатить более 2000 долларов каждому беженцу из Афганистана

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В ближайшие месяцы США намерены запустить программу материальной поддержки для беженцев из Афганистана, сообщает 3 сентября агентство Bloomberg.

Фото: REUTERS
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Каждый из афганцев может получить по 2 275 долларов. Ожидается, что это поможет беженцам в поиске жилья, покупке продуктов и устройства детей в школу. Также, в настоящее время Госдепартамент проводит консультации с Конгрессом относительно введения льгот для беженцев, в том числе по медицинской страховке.

Власти рассматривают эту инициативу как проверку работоспособности американской системы помощи вновь прибывшим иммигрантам после того, как предыдущий президент Дональд Трамп сильно урезал программы поддержки беженцев.

Ожидается, что порядка 50 тысяч афганцев в США будут признаны гуманитарными беженцами, они должны будут в течение года подать заявление на получение постоянной визы. Афганцы, которые работали на США, попадут в другие категории беженцев, сообщает Bloomberg.

По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, Америка уже приняла порядка 40 тысяч беженцев из Афганистана.

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