Старший вице-президент ГМК "Норильский никель" Сергей Дубовицкий: Новые отечественные ледоколы принципиально нужны

Сегодня на Восточном экономическом форуме подписано трехстороннее соглашение между госкорпорацией "Росатом", ПАО ГМК "Норильский никель" и АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта". Речь идет, в частности, об увеличении грузооборота по Северному морскому пути.

Соглашение подписали первый заместитель генерального директора государственной корпорации "Росатом", директор по развитию и международному бизнесу Кирилл Борисович Комаров, старший вице-президент ГМК "Норильский никель", директор по стратегии и управлению стратегическими проектами, логистике и ресурсному обеспечению Сергей Александрович Дубовицкий, исполнительный директор АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" Олег Борисович Сиденко.

После церемонии подписания Сергей Дубовицкий рассказал о сути и некоторых деталях проекта.

Сергей Дубовицкий, старший вице-президент ГМК "Норильский никель", директор по стратегии и управлению стратегическими проектами, логистике и ресурсному обеспечению:

Сегодня мы подписали соглашение в трехстороннем формате между компаниями "Росатом", "Норильский никель" и "Дальневосточным центром судостроения и судоремонта". В широком понимании это соглашение о совместных усилиях в развитии грузооборота по Северному морскому пути. В более прикладном понимании - о разработке российского проекта дизель-СПГ ледокола и, соответственно, его строительство на отечественных мощностях.

Важность этого соглашения продиктована, с точки зрения нашей компании тем, что у нее достаточно масштабные планы развития. Они связаны, в частности, с возрастанием нагрузки на нашу логистику, с большой инвестиционной программой, которую мы уже реализуем и будем реализовывать в ближайшие 10 лет, а также с планами развития нашего производства. Поэтому дополнительные ледоколы, особенно с учетом выбывающих, для нас принципиально важны.

Несмотря на то, что мы горно-металлургическая компания, в силу географической специфики логистика для нас это очень важный элемент и всегда таковой была. Поэтому мы готовы участвовать в этом проекте, как партнеры.

Речь идет, как я уже сказал, о разработке отечественного проекта дизель-СПГ ледокола, о его строительстве на замену убывающим в 2027-2028 годах ледоколам типа "Таймыр Вайгач", который сейчас обеспечивает в том числе ледокольную проводку для "Норильского никеля". Соответственно, планируем совместно вот в таком трехстороннем формате разработать проект под нужды "Норильского никеля".

Рассчитываем, что это будет тиражируемый проект, который можно будет потом масштабировать в рамках стратегии "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта", чтобы был не просто один ледокол, а серия ледоколов. Такие дизель-СПГ ледоколы на сегодняшний момент в Российской Федерации не строятся.

Это двухтопливные ледоколы, которые могут использовать СПГ в качестве второго типа топлива, что более экологично. Много сегодня говорилось на тему экологии, поэтому важно, чтобы это был проект, который и обеспечил бы необходимые ледокольные мощности, и удовлетворял бы всем современным требованиям, в том числе с точки зрения экологии.

Одним ледоколом наша стратегия по развитию транспортно-логистического комплекса не ограничивается. Мы планируем вкладывать порядка 90 миллиардов рублей в ближайшие 10 лет именно в транспортную логистику.

Одно направление - это развитие ледокольного флота. Второе - развитие наших портовых мощностей. Мы уже начали программу масштабной модернизации порта Дудинка (одного из наших опорных портов). Планируем около 40 миллиардов рублей за эти 10 лет вложить. Это полное, 100-процентное обновление всего кранового хозяйства, техники, причальных стенок. Предполагаем, что сможем увеличить грузооборот порта на 30 процентов и грузооборот наших потоков по Северному морскому пути - тоже на 30 процентов.

Таким образом, возвращаясь к вкладу сегодняшнего соглашения в развитие широкой повестки, наверно, можно выделить три основных элемента. Первое - эффективная реализация наших планов развития инвестиционных проектов (без дополнительной логистики это просто невозможно). Второе - увеличение грузооборота по Северному морскому пути. И третье - импортозамещение: мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы у нас были собственные эффективные проекты и ледоколов, и других судов.

Одна из задач, которую мы поставили с "Росатомом" в рамках подписанного соглашения - найти оптимальную форму финансирования в разработке и строительстве такого ледокола. На сегодняшний момент находим различные формы. Это может быть финансирование по одной из программ "Росатома" с долгосрочным контрактом со стороны "Норильского никеля", который будет гарантировать соответствующие объемы использования этого ледокола. Также рассматривается вариант финансирования со стороны "Норильского никеля" или софинансирование. Возможны разные варианты. Нам важно обеспечить результат.