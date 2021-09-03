Талибы опровергли сообщения о формировании правительства Афганистана

Официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил в пятницу, что появившиеся ранее в СМИ сообщения о составе нового правительства являются лишь слухами и не соответствуют действительности.

Также Муджахид отметил, что новое правительство не будет объявлено 3 сентября, как об этом писали ранее многие средства массовой информации.

"Нет никакой достоверной информации о новом кабинете, это только слухи", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на свои источники в "Талибане" сообщило, что новое правительство Афганистана возглавит глава политбюро движения мулла Абдул Гани Барадар. Также сообщалось, что в новую администрацию войдут мулла Якуб, сын первого лидера талибов муллы Омара, и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.