В болгарском Пловдиве тысячи граждан вышли на митинг против чрезвычайных мер

В болгарском Пловдиве тысячи граждан приняли участие в протесте, блокировавшем центр города. Недовольство демонстрантов вызвано ужесточением антикоронавирусных ограничений.

В числе митингующих - работники и собственники ресторанов, кафе и ночных заведений, учителя частных образовательных учреждений, спортивных клубов и прочие представители бизнеса. Масштабная акция проходит при усиленном присутствии полиции.

Ранее министерство здравоохранения Болгарии объявило о введении новых ограничительных мер, которые, среди прочего, заметно сократят допустимое количество посетителей указанных мест общественного пользования. Свое решение власти объясняют тем, что по показателям смертности от COVID-19 балканская республика занимает первую строчку среди стран Евросоюза, а по темпам вакцинации - последнюю.