В ФФОМС уточнили число россиян, получающих медуслуги по полису ОМС

Услуги по полису ОМС получают более 145 млн россиян, в числе которых 63,8 млн - это работающие граждане. Об этом говорится в проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы. Документ проходит общественное обсуждение.

По сравнению с прошлым годом число застрахованных граждан уменьшилось на 418,3 тысячи человек, при этом численность работающего населения сократилась на 1,2 млн человек, а неработающего увеличилась на 856 тысяч человек.

Отмечается, что 87% доходов фонда складываются из страховых взносов. В большинстве случаев их размер составляет 5,1% от заработной платы, их перечисляют за работающих граждан работодатели. Планируется, что общий размер страховых взносов на ОМС работающего населения в 2022 году составит 1,6 трлн рублей, в 2023 году - 1,7 трлн рублей, в 2024 году - 1,8 трлн рублей.

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения, которое в России составляет 81,3 млн (включая детей и пенсионеров) определен в следующих объемах: на 2022 год в сумме 813,8 млрд рублей, на 2023 год - 846,5 млрд рублей, на 2024 год - 880,5 млрд рублей с учетом коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг.

Планируется, что, в том числе за счет увеличения собираемости страховых взносов, доходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2022 году по сравнению с текущим годом увеличатся на 212,5 млрд рублей (на 9,5 %), в 2023 году - на 145,8 млрд рублей (на 5,9 %), в 2024 году - на 152,2 млрд рублей (на 5,9 %). При этом, предполагается, что в 2022 году страховые взносы на ОМС составят 87,1 % от общих доходов фонда, в 2023 году - 87,4 %, а в 2024 году - 87,7 %.