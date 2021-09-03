В Госдуме оценили заявление Киева о "крючке" Минских соглашений

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некомпетентным заявление киевских властей о том, что Украина снялась с "крючка" Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее с таким заявлением выступил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он назвал это "прорывным достижением".

Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале, напомнил Арестовичу, что Минским соглашениям нет альтернативы. При этом Киев, отметил он, фактически затягивает их реализацию. Таким образом, он на деле находится "на крючке" западных стран.

"Матчасть у Арестовича явно хромает, - отметил Слуцкий. - И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе".