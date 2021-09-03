В Минздраве назвали побочные реакции при повторной прививке от COVID-19

Побочные реакции на вакцину, у тех кто прививается повторно, могут быть такими же, как и в первый раз. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

"При ревакцинации переносимость прививки достаточно хорошая. Все возможные нежелательные реакции указаны в инструкции, новых нет", - сказал он.

Так, по его словам, возможны головные боли, ломота в мышцах, может болеть рука, в которую делалась прививка, в 15% случаях у людей повышается температура. "Это нормальные явления, которые проходят сами по себе в течение одного, иногда двух дней",- сказал он.

Фисенко напомнил, что все сведения о переносимости прививки копятся. Так, россияне после вакцинации заполняют на госуслугах или в мобильном приложении дневник самонаблюдения, где сообщают о нежелательных реакциях.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививку от коронавируса сегодня сделали около 38,5 млн россиян, хотя бы одним компонентом привились более 45 млн наших соотечественников.