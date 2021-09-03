Новости

Почему Байден подписал указ о рассекречивании документов 11 сентября 23:24
Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису 23:11
Группа афганских женщин провела акцию протеста в Кабуле 23:04
Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной Украины 22:55
В Минздраве назвали побочные реакции при повторной прививке от COVID-19 22:43
Байден рассекретит часть документов по теракту 11 сентября 2001 года 22:21
Российские ученые разработали новые быстроразлагаемые упаковки 21:38
Фальков: В России должно появиться 50-70 университетов мирового класса 21:28
Пентагон прокомментировал удар по боевикам в Кабуле, при котором погибли дети 21:19
Источник сообщил о задержании в Туле членов террористической ячейки 21:15
Кузнецова поддержала бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями 20:58
Турецкая газета сообщила о взятии Панджшера талибами 20:27
Космонавт Дубров смог поймать улетевшую в открытый космос крышку 20:12
Ураганный ветер повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге 20:03
Эксперты считают, что программа "Миллион призов" позволит избежать локдауна 19:43
Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составит 2 млн евро 19:25
Заключенным предложили разрешить пользоваться мобильной связью и интернетом 19:23
Слуцкий: Россия не обязана отчитываться о военных учениях перед НАТО 19:20
В ПФР назвали способ узнать размер пенсии 19:20
Собянин принял решение о выплате 20 тысяч рублей ветеранам к 80-летию Битвы за Москву 19:08
США планируют выплатить более 2000 долларов каждому беженцу из Афганистана 19:07
У сборной России по хоккею будет два состава к Олимпиаде-2022 в Пекине 19:05
В Великобритании кража домашнего животного станет уголовным преступлением 18:54
Хоккеисты НХЛ смогут принять участие в Олимпиаде 2022 года 18:44
В новой Москве на треть подорожало жилье 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
03.09.2021 22:43
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали побочные реакции при повторной прививке от COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Побочные реакции на вакцину, у тех кто прививается повторно, могут быть такими же, как и в первый раз. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Эксперт ответил на распространенные вопросы по прививкам от COVID-19

"При ревакцинации переносимость прививки достаточно хорошая. Все возможные нежелательные реакции указаны в инструкции, новых нет", - сказал он.

Так, по его словам, возможны головные боли, ломота в мышцах, может болеть рука, в которую делалась прививка, в 15% случаях у людей повышается температура. "Это нормальные явления, которые проходят сами по себе в течение одного, иногда двух дней",- сказал он.

Фисенко напомнил, что все сведения о переносимости прививки копятся. Так, россияне после вакцинации заполняют на госуслугах или в мобильном приложении дневник самонаблюдения, где сообщают о нежелательных реакциях.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививку от коронавируса сегодня сделали около 38,5 млн россиян, хотя бы одним компонентом привились более 45 млн наших соотечественников.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Слуцкий: Россия не обязана отчитываться о военных учениях перед НАТО
Российским водителям напомнили о новых штрафах с 2022 года
В Госдуме оценили заявление Киева о "крючке" Минских соглашений
Сборная России завоевала 107 медалей за 10 дней Паралимпиады в Токио
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян