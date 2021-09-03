В Норвегии появился беспилотный грузовой корабль

Норвегия готовится в конце года запустить первый в мире беспилотный грузовой корабль, работающий на электрических двигателях. Судно Yara International должно пройти от одного города королевства до другого под наблюдением инженеров и экологов.

В дальнейшем в случае успешных испытаний оно будет совершать регулярные рейсы с внушительным объемом грузов на борту. Корабль уже назвали самым экологическим видом транспорта на воде. Его передвижение не будет приводить ни к каким выбросам ни в воду, ни в атмосферу. Однако у новинки есть несколько существенных недостатков.

Ограниченное количество энергии в аккумуляторных батареях вынуждает судно Yara International перемещаться в самом экономичном режиме и со скоростью не более 13 узлов. Для сравнения: обычные суда-контейнеровозы ходят в два раза быстрее - 24 узла. Две двигательные установки норвежского корабля мощностью 900 кВт черпают энергию из гигантской аккумуляторной батареи, на зарядку которой требуется несколько дней и наличие электростанции под рукой. И еще одно неудобство: самоуправляемое судно не способно сориентироваться в оживленном движении в районах крупных портов. Также имеется масса юридических вопросов.

Движение этого корабля не приведет к выбросам в воду и атмосферу

Пока норвежцы не устранят все эти проблемы, вопрос о массовом выводе кораблей подобного типа на большую воду стоять не будет. Однако, как отмечают в западной прессе, Yara International - это будущее грузового кораблестроения. Подсчитано: это судно способно переместить такое количество грузов, для перевозки которых автомобильным транспортом потребовалось бы совершить 40 тысяч рейсов.