В Новой Зеландии террорист ранил ножом шесть человек в супермаркете

Шесть человек ранены, трое в критическом состоянии в результате нападения вооруженного ножом террориста на посетителей торгового центра New Lynn Mall в Окленде, сообщает издание New Zeland Herald.

Преступник был убит полицейскими при задержании.

Как заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в экстренном выступлении по телевидению, убийца был известным в стране членом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и находился под надзором полиции.

"То, что произошло сегодня, было отвратительно. Это было ненавистно, это было неправильно. Это совершено человеком, не верой, не культурой, не этнической принадлежностью, а отдельным человеком, охваченным идеологией, которая здесь никем не поддерживается в обществе", подчеркнула она.

Свидетели рассказывают о панике, охватившей посетителей молла, когда появился преступник. Толпа бросилась из здания, возникла давка. Сотрудник расположенной рядом аптеки рассказал, что примерно 20 человек ворвались в аптеку, когда там проводилась вакцинация от коронавируса, и заперли дверь, будучи уверенными, что их преследуют.